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شؤون فلسطينية

إصابة شاب بعيار معدني في الظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة شاب بعيار معدني في الظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بعيار معدني في الظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من (15 عاماً) والتي انطلقت نصرة للقدس في وجه ما تتعرض له من هجمات من قبل المستوطنين.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي أن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بعد انطلاق المسيرة ولاحقوا الشبان تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني والحي وقنابل الصوت مما ادى الى اصابة شاب بعيار معدني
في الظهر عولج ميدانيا.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال الذين اعتلوا اسطح منازل المواطنين والشبان الذين ردوا بالحجارة والزجاجات الفارغة وإحراق عشرات الإطارات المطاطية قرب مستوطنة (قدوميم) المقامة عنوة على اراضي القرية فيما تم
اكتشاف كمين نصبه جيش الاحتلال على قمة جبل مطل على الشارع المغلق دون اعتقالات.

وأشار شتيوي إلى أن المئات من أبناء البلدة انطلقوا في مسيرتهم الأسبوعية التي تنظمها حركة فتح نصرة للمسجد الاقصى وتضامنا مع المرابطين فيه لحمايته من اقتحامات المستوطنين المتكررة.

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