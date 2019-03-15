الخارجية الأردنية: مقتل أردني وجرح سبعة في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة، إن أردنياً قتل، فيما جرح سبعة آخرون، في هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجديْن وقتل من خلاله 49 مسلماً.من جهته، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: إن مذبحة نيوزيلندا "جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة"، كما نقلت قناة (العربية) الإخبارية.