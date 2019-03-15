الرئيس عباس يدين التصعيد بغزة ويدعو حماس للعودة للشرعية تجنباً لويلات الحروب

وأفادت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.



يأتي ذلك بعد ليلة شهد خلالها قطاع غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، رداً على مزاعم إطلاق صاروخين ادّعت المصادر الإسرائيلي أنهما من غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر) إن

الطائرات الحربية والمروحية التابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت خلال الليل حوالي 100 هدف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك "ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة".



رام الله - دنيا الوطندان الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.وأكد وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة ذات العلاقة، لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الأعزل في غزة.ودعا الرئيس عباس حركة حماس إلى العودة لحضن الشرعية الفلسطينية، وإلى الالتزام باتفاقات عام 2017 لتجنيب أبناء شعبنا ويلات الحروب.