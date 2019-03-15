الرئيس وصفه بالبشع.. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجوم على مسجدي نيوزلاندا

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير دولة فلسطين لدى أستراليا ونيوزلندا، عزت عبد الهادي، وجود معلومات أولية تشير إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين "الإرهابيين" على مسجديْن بمدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند في نيوزلندا.وأفاد السفير غير المقيم في نيوزلندا في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الجالية الفلسطينية أبلغته باستشهاد مواطن فلسطيني على الأقل، وإصابة عدد آخر في الهجومين، موضحاً أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية.وأوقفت الحكومة النيوزلندية كافة الرحلات إلى مدينة كرايست تشيرتش، فيما تتواصل التحقيقات حول الحادث.ولفت عبد الهادي إلى أن عدداً من أبناء الجالية الفلسطينية يقطنون في مدينة كرايست تشيرتش، والتي شهدت الهجومين الإرهابيين صباح الجمعة، داعياً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والسلامة لكافة أبناء الجالية.وأعلنت مصادر محلية من بلدة بيت فوريك، شرق نابلس باصابة المواطن المغترب شحادة نصاصرة، في الهجوم.وأكدت المصادر المحلية لموقع (رام الله) الإخباري، أن نصاصرة قد أصيب في قدميه وانه يخضع الآن للعلاجبدوره، دان الرئيس محمود عباس، الهجوم الإرهابي، واصفاً هذا العمل بالإجرامي والمروع والبشع.وطالب جميع دول العالم الوقوف في وجه هذا الإرهاب الأسود، وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية وبخاصة ضد الأجانب.وأكد الرئيس مجدداً "إدانتنا واستنكارنا لكل أشكال الإرهاب لموجه ضد المدنيين الأبرياء أيا كان مصدره أو جنسيته".ودعا الرئيس، الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظنا وشعبنا وأمتنا من كل شر.وقُتل 49 شخصا في الهجوم الذي استهدف المسجديٍْن، حيث اعتقل منفذ الهجوم الذي وصفه رئيس الوزراء الأسترالي باليميني المتطرف.