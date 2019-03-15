جزء من حطام الطائرة الإثيوبية يشير لبعض التشابه مع كارثة طائرة ليون إير

عثر محققون على قطعة من ذراع تثبيت في حطام الطائرة الإثيوبية في وضع غير معتاد يشبه ما كان عليه في طائرة شركة (ليون إير) التي تحطمت العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة رويترز.





ومن ناحية أخرى، قالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في تغريدة: إن فريقاً إثيوبيا يحقق في الحادث وصل إلى باريس، حيث يجري فحص الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.



ونشرت وكالة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية صوراً يوم الخميس للصندوقين الأسودين اللذين سيحلل المحققون بياناتهما لتحديد سبب تحطم الطائرة يوم الأحد.





وكانت الطائرة قد هوت إلى حقل بعد دقائق من إقلاعها.



ورغم أن جهاز تسجيل البيانات، المقاوم للتحطم، بدا سليما فإن أحد جانبي جهاز تسجيل الصوت، والذي يلتقط المحادثات بين طاقم قيادة الطائرة وبين الطاقم والمراقبين الجويين، أصابه التلف فيما يبدو.



وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الأربعاء: إن معلومات جديدة تم استقاؤها من حطام الطائرة التي قتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157، وبيانات منقحة بشأن مسار الرحلة تشير إلى بعض التشابه مع كارثة طائرة ليون إير.



وشمل الحادثان طائرتين من طراز (بوينج 737 ماكس)، فيما وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية وهيئات نقل دولية أخرى عمل أساطيلها من هذا الطراز بعد حادث الطائرة الإثيوبية يوم الأحد.



ولم تنشر إدارة الطيران تفاصيل عن المعلومات التي استقتها من الحطام.



وقد يساعد وضع الجزء الخاص بتعديل التوازن في الطائرة والمسؤول عن تحريك ذيل الطائرة الأفقي، في تحديد إن كانت الطائرة مالت بمقدمتها ميلا حادا أثناء الهبوط.



وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن جزءا من ذراع التثبيت الذي عثر عليه في حطام الطائرة الإثيوبية كان في وضع غير معتاد يشبه ما كان عليه في طائرة ليون إير.



رام الله - دنيا الوطن