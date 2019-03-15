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مرددين شعارات مناهضة للحكومة.. محتجون يشاركون بمسيرات حاشدة في الخرطوم

مرددين شعارات مناهضة للحكومة.. محتجون يشاركون بمسيرات حاشدة في الخرطوم
مظاهرات في السودان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شارك المئات من المحتجين في مسيرات حاشدة، بالعديد من شوارع أحياء العاصمة السودانية، الخرطوم يوم الخميس، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.

وفي حي بري في الخرطوم رددت مجموعة من المحتجين من بينهم أطفال هتاف "الثورة خيار الشعب" في لقطات مصورة نشرت على (فيسبوك)، وقرع عدد قليل من المحتجين الطبول وأطلق الزغاريد.

وارتدى البعض أقنعة لحمايتهم من الغاز المسيل للدموع في أحدث احتجاج ضمن مظاهرات شبه يومية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر.

وفي شرق الخرطوم، قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا خارج إحدى الجامعات الخاصة. 

كما نظم أكثر من مئتي متظاهر مسيرة في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة وردت الشرطة بوابل من قنابل الغاز، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

من جهته، قال الرئيس عمر البشير، إنه سيسعى لإجراء حوار مع المعارضة من أجل الاستقرار.

ووعد البشير، الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ تولى السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما، خلال مراسم أداء حكومة جديدة لليمين بأنه سيجري حوارا مع المعارضة.

وقال البشير في بيان صادر عن الرئاسة: "تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل الأولوية القصوى للدولة وسنتواصل مع القوى الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي".

وعين البشير 15 وزير جديدا على الأقل في تعديل وزاري يوم الأربعاء.

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