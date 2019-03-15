قوات الاحتلال تغلق طريق الجلزون الرئيس شمال البيرة





وأضافت أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً على مدخل المخيم ومنعت المواطنين من عبور الطريق بحجة القيام بأعمال تمشيط، وأجبرت المواطنين على سلوك طريق بيرزيت للوصول إلى مدينتي رام الله والبيرة.



وذكرت مصادر إعلام إسرائيلية أمس، أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه المستوطنة دون وقوع إصابات.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، طريق الجلزون الرئيس شمال البيرة، بعد زعم الاحتلال اطلاق مسلحين النار على مستوطنة (بيت إيل).ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال انتشرت مساء أمس على الطريق الرئيس للمخيم وقامت بأعمال تفتيش وتمشيط بالقرب من المخيم، كما أغلقت البوابة الحديدية المحاذية للمستوطنة.