أبو شنب: لا يحق لأي طرف أن يقامر بحياة الناس في غزة

أكد القيادي في حركة فتح، حازم أبو شنب على أنه "لا يحق لأي طرف محلي أن يقامر بحياة الناس في قطاع غزة لمصالحه الحزبية المأفونة والتي يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني الذي سجل يوم أمس الخميس رغبة أكيدة في تحسين شروط حياته وغضبه على قوة الانقلاب في قطاع غزة".





ودعا أبو شنب في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إلى عدم إعطاء سلطة الاحتلال الإسرائيلي الذرائع لمواصلة الاعتداءات الإجرامية على أهلنا المغلوبين على أمرهم في قطاع غزة.



وثمّن الجهود الرسمية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعياً جميع الأطراف لمساندة هذه الجهود، والعمل على إنجاحها .



رام الله - دنيا الوطن