الهباش:حماس أرسلت رسالة لأهل غزة بـ "إما أن نحكمكم أو حرب ضروس مدمرة"





وأضاف خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم من مسجد التقوى في رام الله: أن الشعب في غزة أصبح له وعي، ولكن أرادوا أن يشغلوه بنفسه بدل أن ننشغل بالقدس والحرية والاستقلال والدول وها نحن منشغلون بالانقسام والمصالحة وحماس.



وتابع الهباش: الذي لا يجد لقمة الخبز لا يمكن أن يُطلب منه التفكير في الفضاء والكواكب وعلم الفلك والفيزياء، وللأسف نحن منشغلون بالصغائر واحتياجات الناس اليومية التي من المفروض أن تكون مكفولة.





وأكد الهباش أن "الناس في غزة عبرت عن نفسها أمس بالخروج، ولكن أرادت أن ترسل لهم رسالة بأننا نريد ان نحكمكم كما نريد أو نخوض حرباً ضروس تدمر كل شيء".



وتابع قاضي قضاة فلسطين: "عندما شعروا أن هناك بلبلة عند الناس رأيتم ماذا حدث"، كما قال.





وأشار إلى أن هذا المال الذي تسمح إسرائيل بوصوله لحماس ليس لعيون الشعب الفلسطيني، ولكن كلّنا نعرف ذلك وإنما لتكريس الانقسام، وقد اعترفوا بذلك.



وأضاف الهباش: "لا سبيل لقوة وحرية فلسطين دون إنهاء هذا الانقسام والتراجع عن الانقلاب المجرم الذي أشغلنا وشتت كلمتنا".



رام الله - دنيا الوطنقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية، محمود الهباش: إن الناس في غزة من شد الفقر والحاجة خرجوا ليقولوا كفى من هذا الواقع.