الجزائريون يوصلون احتجاجاتهم.. وقيادي بالحزب الحاكم: بوتفليقة أصبح تاريخاً الآن

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن شهود عيان، إن مئات المحتجين تجمعوا في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تشهد البلاد احتجاجات شعبية جديدة.وانتشرت قوات الأمن الجزائري، عند حدود العاصمة لمنع الحافلات والسيارات من التوافد من الولايات الأخرى.من جهته، قال قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن عدم ترشحه لولاية جديدة بعد احتجاجات شعبية، أصبح تاريخاً الآن.وتعد التصريحات التي أدلى بها حسين خلدون لقناة النهار التلفزيونية في وقت متأخر يوم الخميس ضربة جديدة لبوتفليقة الذي كان يأمل في تهدئة الجزائريين بالتعهد باتخاذ خطوات لتغيير الساحة السياسية التي يهيمن عليها الرئيس والمقربون منه منذ عقود.وقال خلدون: إنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى الأمام وأن يقف في صف المحتجين، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).وقرر بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة بعد احتجاجات حاشدة لكن المحتجين يطالبون بتغيير سريع.