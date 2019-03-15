عريقات يثمن جهود مصر الجبارة لوقف العدوان على غزة ويدعو للتعاون معها

رام الله - دنيا الوطنثمّن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجهود الجبارة التى يبذلها الأشقاء فى مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي لمساندة هذا الجهود وإنجاحها.ودعا عريقات في بيان له، جميع الحركات والفصائل الفلسطينية للتعاون التام مع الجهود المخلصة التى تبذلها جمهورية مصر العربية لتثبيت التهدئة وحماية أرواح ابناء شعبنا الفلسطيني فى قطاع غزة.كما دعا إلى عدم إعطاء سلطة الاحتلال الإسرائيلي، الذرائع لمواصلة الاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.يأتي ذلك بعد ليلة شهد خلالها قطاع غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، رداً على مزاعم إطلاق صاروخين ادّعت المصادر الإسرائيلي أنهما من غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر): إنالطائرات الحربية والمروحية التابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت خلال الليل حوالي 100 هدف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك "ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة".