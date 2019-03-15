أبو مرزوق يهاجم بيان سرايا القدس ويطالب بوقف الصواريخ "السياسية"
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، عن جولة التصعيد خلال الليلة الماضية، بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر (تويتر): "أحسنت كتائب القسام ببيانها المسؤول، وما كان هناك داعٍ لأحبتنا في سرايا القدس من بيانهم التصعيدي، وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين بكل اتفاق والذين يدفعون في اتجاه حرب ضد غزة بشراء ذمم واختراقات في صفوف المقاومة".
وتابع: "فهذه الصواريخ السياسية والتي أُطلقت والوفد الأمني في غزة يجب أن تتوقف".
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الجمعة، رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها للتصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت السرايا، في بيان مقتضب، إنه: "رغم استجابتنا وتعاطينا مع الجهود المصرية بشكل كبير، تعلن سرايا القدس رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مجاهديها للتصدي لهمجية الاحتلال".
وحملت سرايا القدس، الاحتلال الإسرائيلي، نتائج العدوان على غزة.
وأضاف البيان أن: "على ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ، وأنه قد تمادى في عدوانه وبطشه ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ويبدو أن العدو لم تصله رسالة المقاومة جيدا".
وأفادت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.
يأتي ذلك بعد ليلة شهد خلالها قطاع غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، رداً على مزاعم إطلاق صاروخين ادّعت المصادر الإسرائيلي أنهما من غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر): إن
الطائرات الحربية والمروحية التابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت خلال الليل حوالي 100 هدف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك "ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة".
تحدّث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، عن جولة التصعيد خلال الليلة الماضية، بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر (تويتر): "أحسنت كتائب القسام ببيانها المسؤول، وما كان هناك داعٍ لأحبتنا في سرايا القدس من بيانهم التصعيدي، وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين بكل اتفاق والذين يدفعون في اتجاه حرب ضد غزة بشراء ذمم واختراقات في صفوف المقاومة".
وتابع: "فهذه الصواريخ السياسية والتي أُطلقت والوفد الأمني في غزة يجب أن تتوقف".
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الجمعة، رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها للتصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت السرايا، في بيان مقتضب، إنه: "رغم استجابتنا وتعاطينا مع الجهود المصرية بشكل كبير، تعلن سرايا القدس رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مجاهديها للتصدي لهمجية الاحتلال".
وحملت سرايا القدس، الاحتلال الإسرائيلي، نتائج العدوان على غزة.
وأضاف البيان أن: "على ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ، وأنه قد تمادى في عدوانه وبطشه ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ويبدو أن العدو لم تصله رسالة المقاومة جيدا".
وأفادت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.
يأتي ذلك بعد ليلة شهد خلالها قطاع غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، رداً على مزاعم إطلاق صاروخين ادّعت المصادر الإسرائيلي أنهما من غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر): إن
الطائرات الحربية والمروحية التابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت خلال الليل حوالي 100 هدف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك "ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة".
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