الهيئة الوطنية العليا تقرر تأجيل فعاليات مسيرات العودة اليوم بشكل استثنائي

رام الله - دنيا الوطنقررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة، تأجيل فعالياتها المقررة هذا اليوم بشكل استثنائي، "حرصاً على أبناء شعبنا واستعداداً لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من آذار/مارس الحالي".وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها تعتبر نفسها في حالة انعقاد مستمر لمواكبة التطورات والاحداث السياسية والميدانية .وأكدت الهيئة، لأبناء شعبنا استمرار المسيرات وعدم تراجعها والسعي الدؤوب من أجل تحقيق أهداف المسيرات المتمثّلة في العودة وانهاء الحصار الظالم.وأفادت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.يأتي ذلك بعد ليلة شهد خلالها قطاع غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، رداً على مزاعم إطلاق صاروخين ادّعت المصادر الإسرائيلي أنهما من غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر): إنالطائرات الحربية والمروحية التابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت خلال الليل حوالي 100 هدف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك "ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة".أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إطلاق فعالية مليونية الأرض والعودة في الذكرى 43 ليوم الأرض، داعية إلى أن يكون هذا اليوم، إضراباً شاملاً في كل محافظات الوطن، وذلك في الثلاثين من آذار/ مارس المقبل.ودعا رئيس اللجنة التنسيقية في الهيئة، خالد البطش في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة صباح اليوم الخميس، إلى المشاركة في مخيمات العودة السلمية، والأهل في الضفة الغربية للنزول والاحتشاد أمام المفترقات، ونقاط التماس والطرق الالتفافية.