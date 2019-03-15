قناة إسرائيلية: تقديرات بأن الصاروخين أُطلقا على تل أبيب بـ "الخطأ"

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 13) الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة: إن التقديرات تشير إلى أن الصاروخين اللذين أطلقا من غزة على تل أبيب مساء أمس الخميس، أُطلقا بـ "الخطأ".وأضافت أن الصاروخين من طراز (M75) المصنعة محلياً من حماس في غزة، و"التقديرات أنها اطلقت بالخطأ".من جهتها نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مسؤول كبير، قوله لسكان "غلاف غزة"، إن "جولة التصعيد أصبحت وراءنا".وأفادت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.يأتي ذلك بعد ليلة شهد خلالها قطاع غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، رداً على مزاعم إطلاق صاروخين ادّعت المصادر الإسرائيلي أنهما من غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر) إنالطائرات الحربية والمروحية التابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت خلال الليل حوالي 100 هدف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك "ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة".