حماس: ستظل المقاومة مع شعبها في قلب المعركة ضد الاحتلال





وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم عبر (تويتر): "ستظل المقاومة مع شعبها في قلب المعركة ضد الاحتلال، وتشكل مع الجماهير المنتفضة حائط الصد الأقوى ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".



وتابع: "بالرغم العدوان الإسرائيلي على قطاعنا الصامد، لن يتراجع شعبنا عن نضاله ضد المحتل، وسيتواصل كفاحه لكسر الحصار الظالم".





وأضاف قاسم: "إرادة الشعب المقاوم أصلب مما يتصور المحتل العادي، وأن هذه الإرادة قادرة على تحقيق النصر".





رام الله - دنيا الوطنتحدثت حركة حماس اليوم الجمعة، على التصعيد الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة، الليلة الماضية، إثر مزاعم إسرائيلية بأن صاروخين أطلقا من القطاع وسقطا في تل أبيب.