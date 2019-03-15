حماس: ستظل المقاومة مع شعبها في قلب المعركة ضد الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت حركة حماس اليوم الجمعة، على التصعيد الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة، الليلة الماضية، إثر مزاعم إسرائيلية بأن صاروخين أطلقا من القطاع وسقطا في تل أبيب.
تحدثت حركة حماس اليوم الجمعة، على التصعيد الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة، الليلة الماضية، إثر مزاعم إسرائيلية بأن صاروخين أطلقا من القطاع وسقطا في تل أبيب.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم عبر (تويتر): "ستظل المقاومة مع شعبها في قلب المعركة ضد الاحتلال، وتشكل مع الجماهير المنتفضة حائط الصد الأقوى ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
وتابع: "بالرغم العدوان الإسرائيلي على قطاعنا الصامد، لن يتراجع شعبنا عن نضاله ضد المحتل، وسيتواصل كفاحه لكسر الحصار الظالم".
وتابع: "بالرغم العدوان الإسرائيلي على قطاعنا الصامد، لن يتراجع شعبنا عن نضاله ضد المحتل، وسيتواصل كفاحه لكسر الحصار الظالم".
وأضاف قاسم: "إرادة الشعب المقاوم أصلب مما يتصور المحتل العادي، وأن هذه الإرادة قادرة على تحقيق النصر".
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