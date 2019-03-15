غرينبلات يعلّق على مسيرات غلاء الأسعار بالقطاع ومزاعم إطلاق صاروخين صوب تل أبيب





في سياق آخر، زعمت إسرائيل مساء أمس الخميس، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب، قبل أن ترد بقصف شديد الليلة الماضية، استهدف نحو 100 موقع في القطاع.



رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على الاحتجاجات التي شهدتها مناطق متفرقة في قطاع غزة، حول غلاء الأسعار، بالإضافة إلى قصف مدينة تل أبيب بصاروخين مساء الخميس.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تقوم حماس بقمع شعبها بعنف احتجاجاً على حكمها وإخفاقاتها اليوم وتطلق الآن الصواريخ على مدن إسرائيل. الفاحشة! هذا ما يمنع العالم من مساعدة أهالي غزة! نحن ندعم إسرائيل بقوة في الدفاع عن مواطنيها. دائما".وخرج مواطنون في قطاع غزة، مساء الخميس، في تظاهرات، ضد الغلاء والضرائب، مطالبين كذلك بإنهاء الانقسام.وأصدرت الشرطة، في قطاع غزة، بيانًا للناطق باسمها، أيمن البطنيجي، قال فيه: إن التظاهرات التي خرجت اليوم الخميس، في قطاع غزة، لم تحصل على أي تصريح من الشرطة.