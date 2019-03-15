لييرمان: أتوقع تحمل وزير الجيش مسؤولية إخفاقه بالتعامل مع "الإرهاب" من غزة

رام الله - دنيا الوطنتحدّث وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان اليوم الجمعة، عن مزاعم إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وسقوطهما في تل أبيب، أمس الخميس.وقال ليبرمان في تغريدة عبر (تويتر): "نظرية أنه من الممكن شراء الأمن والهدوء مقابل دفع عشرات الملايين من الدولارات لمنظمة (إرهابية) انهارت".وأضاف: "لقد حذرت رئيس الوزراء وأعضاء (كابينت) بأن النتيجة ستكون هكذا، والآن أتوقع أن يتحمل وزير الجيش الحالي مسؤولية إخفاقه في التعامل مع (الإرهاب) من قطاع غزة".وأفادت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.يأتي ذلك بعد ليلة شهد خلالها قطاع غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، رداً على مزاعم إطلاق صاروخين ادّعت المصادر الإسرائيلي أنهما من غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر) إنالطائرات الحربية والمروحية التابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت خلال الليل حوالي 100 هدف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك "ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة".