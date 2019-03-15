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شؤون فلسطينية

غزة: إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة بقصف إسرائيلي استهدف مئة موقع بالقطاع

غزة: إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة بقصف إسرائيلي استهدف مئة موقع بالقطاع
قصف إسرائيلي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.

يأتي ذلك بعد ليلة شهد خلالها قطاع غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، رداً على مزاعم إطلاق صاروخين ادّعت المصادر الإسرائيلي أنهما من غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر) إن 
الطائرات الحربية والمروحية التابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت خلال الليل حوالي 100 هدف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك "ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة".

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، موقع البحرية في خانيونس بأربعة صواريخ، كما استهدف طيران الاحتلال، بخمسة صواريخ موقع بدر التابع لكتائب القسام في منطقة ما يعرف "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

كما قصف الطيران، موقع برق التابع لسرايا القدس، الواقع إلى الغرب من مدينة غزة، بأربعة صواريخ، أعقب ذلك قصف عنيف لموقع البحرية، التابع للقسام، قرب صالة البيدر، على شاطئ بحر غزة، ثم عادت الطائرات لقصف ذات الموقع بدفعة جديدة من الصواريخ، وصل عددها إلى سبعة صواريخ، ما أحدث أضرارًا كبيرة، كذلك بصالة المحروسة، القريبة من المكان.





وفي شرق القطاع، استهدف الاحتلال أرض زراعية، بجوار جبل الريس، كما استهدفت طائرات الاحتلال، بخمسة صواريخ، موقع البحرية قرب منطقة الواحة، في شمال قطاع غزة، وأيضًا قصفت الطيران الإسرائيلي، موقع السفينة، غربي القطاع، اضافة لقصف مواقع في مدينتي رفح وخانيونس، منها موقع عين جالوت، وأراضي بحي النهضة.

وفي شمال القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية، أراضِ زراعية، في بلدة بيت لاهيا.

واتهم الجيش الإسرائيلي، عبر المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، حركة حماس، بأنها تقف وراء اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.

وبعد دقائق من القصف الإسرائيلي، دوّت صافرات الإنذار في عدة مناطق بغلاف غزة، حيث قامت القبة الحديدية، باعتراض عدد من القذائف التي زعم الاحتلال أنها أطلقت من غزة، باتجاه مناطق الغلاف.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من مساء الخميس، أن صاروخين على الأقل، أطلقا من قطاع غزة، باتجاه مدينة "تل ابيب".

وأعلنت كل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، عدم مسؤوليتهم عن إطلاق اية صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ليلة الخميس. 

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