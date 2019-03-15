فيديو مروع: شاهد لحظة مقتل 40 مسلماً في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا

أفادت رئيسة الوزراء في نيوزيلاندا، جاسيندا اردرن: مقتل 40 شخصا في الهجوم على المسجدين، مشيرة إلى أن هذا الهجوم أعد له مسبقاً.





وكات رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون: قال إن أحد منفذي الهجوم الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، مواطن أسترالي "إرهابي متطرف يميني وعنيف".





وكانت الشرطة النيوزيلندية أعلنت سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار، استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش".



من جهته دعا مفتي أستراليا ونيوزيلندا يدعو الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس، فيما قال وزير الخارجية الإندونيسي: إن "ستة من مواطنينا كانوا في مسجد النور بنيوزيلندا ونجا ثلاثة منهم". وكانت الشرطة النيوزيلندية أعلنت سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار، استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش".من جهته دعا مفتي أستراليا ونيوزيلندا يدعو الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس، فيما قال وزير الخارجية الإندونيسي: إن "ستة من مواطنينا كانوا في مسجد النور بنيوزيلندا ونجا ثلاثة منهم".



















وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش إن أربعة أشخاص اعتقلوا عقب الهجومين "ثلاثة رجال وامرأة".



وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم لاذوا بالفرار هربا من إطلاق النار وشاهدوا عددا من المصابين على الأرض خارج مسجد النور، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وأغلقت الشرطة كل المساجد في المدينة كما وضعت حراسة مشددة حول كل المدارس.



وفي خطاب إلى الأمة، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا اردرن: إن التفاصيل بشأن الهجومين لا تزال غير واضحة، ولكنها اعتبرت الحادث "أسوأ يوم شهدته نيوزيلندا".



وقال مهان إبراهيم الذي كان موجودا وقت الهجوم لصحيفة (هيرالد): "في البداية أعتقدنا أن عطلا كهربيا وقع ثم فجأة بدأ كل الأشخاص في الفرار"، مضيفا "لا يزال أصدقائي في الداخل".



ولم يعرف حتى الآن عدد المهاجمين ولكن صحيفة هيرالد قالت إن منفذ الهجوم يعتقد أنه استرالي كتب بيانا أوضح فيه نواياه. وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش إن أربعة أشخاص اعتقلوا عقب الهجومين "ثلاثة رجال وامرأة".وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم لاذوا بالفرار هربا من إطلاق النار وشاهدوا عددا من المصابين على الأرض خارج مسجد النور، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).وأغلقت الشرطة كل المساجد في المدينة كما وضعت حراسة مشددة حول كل المدارس.وفي خطاب إلى الأمة، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا اردرن: إن التفاصيل بشأن الهجومين لا تزال غير واضحة، ولكنها اعتبرت الحادث "أسوأ يوم شهدته نيوزيلندا".وقال مهان إبراهيم الذي كان موجودا وقت الهجوم لصحيفة (هيرالد): "في البداية أعتقدنا أن عطلا كهربيا وقع ثم فجأة بدأ كل الأشخاص في الفرار"، مضيفا "لا يزال أصدقائي في الداخل".ولم يعرف حتى الآن عدد المهاجمين ولكن صحيفة هيرالد قالت إن منفذ الهجوم يعتقد أنه استرالي كتب بيانا أوضح فيه نواياه.





وجاء في البيان دعمه لإيدولوجية اليمين المتطرف وسياسة معاداة المهاجرين.



رام الله - دنيا الوطن