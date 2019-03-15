لجان المقاومة: لن تكون غزة ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية ومقاومتنا ستدافع عن شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الجمعة، أنها ستدافع عن شعبنا بكل ما تملك من وسائل قوة، ولن تترك "العدو يعربد بلا رادع يوقف الإجرام الصهيوني".
ودعت لجان المقاومة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فرسان ألوية الناصر صلاح الدين للرد القوي على العدوان "الصهيوني" الذي يستهدف شعبنا في قطاع غزة.
أكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الجمعة، أنها ستدافع عن شعبنا بكل ما تملك من وسائل قوة، ولن تترك "العدو يعربد بلا رادع يوقف الإجرام الصهيوني".
ودعت لجان المقاومة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فرسان ألوية الناصر صلاح الدين للرد القوي على العدوان "الصهيوني" الذي يستهدف شعبنا في قطاع غزة.
وتوعدت لجان المقاومة بإنزال "الهزيمة في العدو الصهيوني وإفشال الأهداف الخبيثة لعدوانه".
وأضافت: "لن تكون غزة ساحة للدعاية الانتخابية الصهيونية على حساب الدم الفلسطيني وستتكفل غزة بإنزال الهزيمة في كل من يفكر ويتجرأ بالعدوان على شعبنا الفلسطيني الصابر" .
وأضافت: "لن تكون غزة ساحة للدعاية الانتخابية الصهيونية على حساب الدم الفلسطيني وستتكفل غزة بإنزال الهزيمة في كل من يفكر ويتجرأ بالعدوان على شعبنا الفلسطيني الصابر" .
التعليقات