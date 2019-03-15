لجان المقاومة: لن تكون غزة ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية ومقاومتنا ستدافع عن شعبنا



وتوعدت لجان المقاومة بإنزال "الهزيمة في العدو الصهيوني وإفشال الأهداف الخبيثة لعدوانه".



وأضافت: "لن تكون غزة ساحة للدعاية الانتخابية الصهيونية على حساب الدم الفلسطيني وستتكفل غزة بإنزال الهزيمة في كل من يفكر ويتجرأ بالعدوان على شعبنا الفلسطيني الصابر" .



رام الله - دنيا الوطنأكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الجمعة، أنها ستدافع عن شعبنا بكل ما تملك من وسائل قوة، ولن تترك "العدو يعربد بلا رادع يوقف الإجرام الصهيوني".ودعت لجان المقاومة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فرسان ألوية الناصر صلاح الدين للرد القوي على العدوان "الصهيوني" الذي يستهدف شعبنا في قطاع غزة.