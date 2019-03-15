الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة والأجواء تبقى باردة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-8 11-8 14-7 بيت لحم 15-8 11-8 14-7 رام الله والبيرة 14-7 10-7 13-6 طولكرم 20-11 16-11 19-10 نابلس 16-9 12-9 15-8 قلقيلية 20-11 16-11 19-10 جنين 18-10 14-10 17-9 سلفيت 15-8 11-8 14-7 طوباس 18-10 14-10 17-9 روابي 16-9 12-9 15-8 الخليل 14-7 10-7 13-5 غزه 19-12 15-12 18-11 أريحا 22-13 19-13 21-12 خانيونس 19-12 15-12 18-11 الأغوار الشمالية 20-11 17-11 19-10 رفح 20-11 16-11 19-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة إلى شديدة البرودة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .يوم السبت تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.يوم الأحد يكون الجو غائماً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.2 - تدني مدى الرؤية الافقية.3 - التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: