قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل مسجدين في نيوزيلندا

قالت وسائل إعلام نيوزيلندية، إن عددا من القتلى سقطوا بإطلاق نار استهدف "مسجدين" في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، بحسب ما نقلت فرانس برس.





ولا يوجد تأكيد رسمي، إلى حدود الساعة، بشأن حصيلة القتلى والمصابين.







دنيا الوطن - وكالاتوذكر مفوض شرطة نيوزيلندا أن قتلى إطلاق الرصاص في كرايست تشيرش وقعا في موقعين بمسجدين مختلفين في المدينة.وتابع أنه تم اعتقال شخص واحد بعد الحادث، مضيفا "لكن الهجوم لم ينته بعد".وكشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في كرايست تشيرش.وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيا على الناس في "مسجد النور".وفي وقت سابق، نشرت الشرطة النيوزيلندية ضباطا مسلحين في وسط مدينة كرايست تشيرش، بعد تقارير أفادت بإطلاق عدة أعيرة نارية، وأبلغ شهود في مسجد وسائل إعلام بسقوط ضحايا.ونصحت الشرطة المقيمين بوسط المدينة بالبقاء في منازلهم. بحسب رويترز.ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد داخل أحد المسجدين قوله، إنه سمع دوي أعيرة نارية وإن أربعة أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض "وهناك دماء في كل مكان".لا يوجد تأكيد رسمي، إلى حدود الساعة، بشأن حصيلة القتلى والمصابين.وذكر مفوض شرطة نيوزيلندا أن قتلى إطلاق الرصاص في كرايست تشيرش وقعا في موقعين بمسجدين مختلفين في المدينة.وتابع أنه تم اعتقال شخص واحد بعد الحادث، مضيفا "لكن الهجوم لم ينته بعد".وكشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في كرايست تشيرش.وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيا على الناس في "مسجد النور".وفي وقت سابق، نشرت الشرطة النيوزيلندية ضباطا مسلحين في وسط مدينة كرايست تشيرش، بعد تقارير أفادت بإطلاق عدة أعيرة نارية، وأبلغ شهود في مسجد وسائل إعلام بسقوط ضحايا.ونصحت الشرطة المقيمين بوسط المدينة بالبقاء في منازلهم. بحسب رويترز.ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد داخل أحد المسجدين قوله، إنه سمع دوي أعيرة نارية وإن أربعة أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض "وهناك دماء في كل مكان"