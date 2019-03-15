شؤون فلسطينية

أعلنت النفير العام.. سرايا القدس: على ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ

أعلنت النفير العام.. سرايا القدس: على ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الجمعة، رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها للتصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت السرايا، في بيان مقتضب، إنه: "رغم استجابتنا وتعاطينا مع الجهود المصرية بشكل كبير، تعلن سرايا القدس رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مجاهديها للتصدي لهمجية الاحتلال".

وحملت سرايا القدس، الاحتلال الإسرائيلي، نتائج العدوان على غزة.

وأضاف البيان أن: "على ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ، وأنه قد تمادى في عدوانه وبطشه ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ويبدو أن العدو لم تصله رسالة المقاومة جيدا".

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات، فجر الجمعة، استهدفت منازل ومواقع للمقاومة ومكتب للأسرى في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداَ على إطلاق صاروخي فجر تجاه تل أبيب.

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