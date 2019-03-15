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شؤون فلسطينية

ردًا على الاستهدافات الإسرائيلية.. المقاومة الفلسطينية تقصف مناطق غلاف غزة

ردًا على الاستهدافات الإسرائيلية.. المقاومة الفلسطينية تقصف مناطق غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر محلية، فجر اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال موقع (حدشوت 24): إن القبة الحديدية حاولت اعتراض عدة صواريخ في شعر هنيغف، لكنها أكدت سقوط صواريخ.

يأتي ذلك، بعد تنفذي طيران الاحتلال الحربي، سلسلة غارات في قطاع غزة، ردًا على ما زعم أنه إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وسقط أحدهما في تل أبيب.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، افيخاي ادرعي، فجر اليوم الجمعة: إن حركة حماس من نفذت عملية اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب، مساء أمس الخميس. 

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أكدت في وقت سابق عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة تجاه الاحتلال الاسرائيلي.

 

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