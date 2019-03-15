"افيخاي ادرعي" يزعم: هذه الجهة هي من تقف وراء إطلاق الصواريخ تجاه "تل أبيب"

رام الله - دنيا الوطنزعم الناطق باسم الجيش الاسرائيلي (افيخاي ادرعي)، فجر اليوم الجمعة، أن حركة حماس من نفذت عملية اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه "تل ابيب" مساء أمس الخميس.وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أكدت في وقت سابق عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة تجاه الاحتلال الاسرائيلي.وقالت الكتائب في تصريح لها: "الصواريخ اطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة حماس والوفد الامني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة".وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد صاروخين اطلقا من قطاع غزة، تجاه مدينة تل ابيب، وعلى أثر ذلك فقط دوت صافرات الانذار.