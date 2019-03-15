شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين ومقدساتهم في الضفة الغربية والقدس.

 واقتحم مئات المستوطنين الخميس المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وقال مصدر في الأوقاف الإسلامية، إن أكثر من 150 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال ساعة واحدة، عبر مجموعات كبيرة، في وقت كانت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" قد جدّدت دعواتها في الأيام الأخيرة للمستوطنين للمشاركة الواسعة فيما أسمته اجتياح الأقصى صباح الخميس، تحت شعار "معاً من أجل منع المسلمين من السيطرة على باب الرحمة".

بدورها، اعتقلت قوات الاحتلال الخميس، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك من أمام باب الناظر "المجلس".

وذكرت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس سامر القباني، واقتادته إلى أحد مراكزها في البلدة القديمة بمدينة القدس للتحقيق معه.

من جهتها، هدمت سلطات الاحتلال مساء أمس بركساً لتربية المواشي والأغنام، وغرفة زراعية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة "وادي المخرور" غرب المدينة، وقامت بهدم بركس مساحته حوالي (120) مترا مربعا، وغرفة زراعية، يعودان للمواطن باسم زيت، علما أنه تم تشيدهما قبل حوالي عامين.

وفي ذات السياق، اقتحم مستوطنون فجر الخميس، بلدة كفل حارس شمال سلفيت؛ وذلك بهدف تأدية طقوس دينية، بالتزامن مع فرض الاحتلال منع التجول على الفلسطينيين أثناء ذلك.

وقالت مصادر محلية من البلدة أن المستوطنين دنسوا مقامات إسلامية وسط البلدة مع ساعات مساء أمس، وغادروا الساعة الخامسة فجرا.

وأفادت المصادر بأن المستوطنين انسحبوا مباشرة باتجاه مستوطنة "أريئل" بعد انتهاء تأديتهم طقوس دينية داخل المقامات الإسلامية.

ويتعمد المستوطنون اقتحام مقامات كفل حارس وتدنيس المقامات الإسلامية فيها تحت حماية جيش الاحتلال.

أخبار ذات صلة

صاروخ (فجر) الذي سقط في تل أبيب.. استخدمه القسام والسرايا سابقًا

صاروخ (فجر) الذي سقط في تل أبيب.. استخدمه القسام والسرايا سابقًا

إتصالات عربية وأممية لاحتواء الموقف بغزة وعدم الذهاب لجولة عسكرية

إتصالات عربية وأممية لاحتواء الموقف بغزة وعدم الذهاب لجولة عسكرية

فيديو: &#34;أكثر من 25 صاروخًا&#34;..سلسلة غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة

فيديو: "أكثر من 25 صاروخًا"..سلسلة غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة

عبيد: فتح ستواصل تصديها لكل محاولات المساس بالشرعية الفلسطينية

عبيد: فتح ستواصل تصديها لكل محاولات المساس بالشرعية الفلسطينية

بعد ساعات من المشاورات ..اسرائيل تقرر شكل الرد على صواريخ &#34;غزة&#34; الليلة

بعد ساعات من المشاورات ..اسرائيل تقرر شكل الرد على صواريخ "غزة" الليلة

كرينبول: خدمات (أونروا) يجب أن تستمر لأنها تساعد في استقرار المنطقة

كرينبول: خدمات (أونروا) يجب أن تستمر لأنها تساعد في استقرار المنطقة

داخلية غزة: مطلقي الصواريخ خارجين عن الإجماع الوطني وسنتخذ إجراءات بحق المخالفين

داخلية غزة: مطلقي الصواريخ خارجين عن الإجماع الوطني وسنتخذ إجراءات بحق المخالفين

هل تم الغاء فعالية الجمعة لمسيرات العودة بسبب الأوضاع الميدانية بغزة؟

هل تم الغاء فعالية الجمعة لمسيرات العودة بسبب الأوضاع الميدانية بغزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس

عبيد: فتح ستواصل تصديها لكل محاولات المساس بالشرعية الفلسطينية

عبيد: فتح ستواصل تصديها لكل محاولات المساس بالشرعية الفلسطينية

كرينبول: خدمات (أونروا) يجب أن تستمر لأنها تساعد في استقرار المنطقة

كرينبول: خدمات (أونروا) يجب أن تستمر لأنها تساعد في استقرار المنطقة

عشراوي: تقرير الإدارة الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان يهدف لتبييض الاحتلال

عشراوي: تقرير الإدارة الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان يهدف لتبييض الاحتلال

شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدية لأحد الصاروخين

شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدية لأحد الصاروخين

الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة عبر حاجز (إيرز)

الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة عبر حاجز (إيرز)

كهرباء غزة تصدر بيانًا حول انقطاع التيار الكهربائي

كهرباء غزة تصدر بيانًا حول انقطاع التيار الكهربائي

الديمقراطية: لن نكون شركاء في حكومة اشتية

الديمقراطية: لن نكون شركاء في حكومة اشتية

منوعات

سيرين عبد النور تثير الجدل حول علاقتها بتيم حسن

سيرين عبد النور تثير الجدل حول علاقتها بتيم حسن

تفاصيل صادمة حول مخطط خطف أطفال سلاف فواخرجي

تفاصيل صادمة حول مخطط خطف أطفال سلاف فواخرجي

الإعلامية جنة يحيى.. أجمل مُحجبة

الإعلامية جنة يحيى.. أجمل مُحجبة

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها

كارينا كابور تكشف عن راتب مربية طفلها تيمور

كارينا كابور تكشف عن راتب مربية طفلها تيمور

&#34;علا فارس أم القمل والصيبان&#34;.. حملة شرسة ضد الإعلامية وهكذا ردت

"علا فارس أم القمل والصيبان".. حملة شرسة ضد الإعلامية وهكذا ردت

أفيخاي أدرعي يشن هجوماً جديداً على نصرالله وهيفاء وهبي.. هل ردت: &#34;وعدني يهديني جثتك&#34;؟

أفيخاي أدرعي يشن هجوماً جديداً على نصرالله وهيفاء وهبي.. هل ردت: "وعدني يهديني جثتك"؟

اعترف بسرقة الألحان وزوجته هددته بالقتل.. مواقف في حياة موسيقار الأجيال

اعترف بسرقة الألحان وزوجته هددته بالقتل.. مواقف في حياة موسيقار الأجيال

وضعية تصوير مخلة بالذوق العام لمودل توتو تتصدر مواقع التواصل

وضعية تصوير مخلة بالذوق العام لمودل توتو تتصدر مواقع التواصل

بسبب سلوك والدتها.. ابنة هيفاء وهبي تكتب رسالة قاسية

بسبب سلوك والدتها.. ابنة هيفاء وهبي تكتب رسالة قاسية

عربي

سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

أردوغان يُهاجم السيسي

أردوغان يُهاجم السيسي

تتكون من خبراء.. الحكومة الجزائرية الجديدة تتشكل الأسبوع المقبل

تتكون من خبراء.. الحكومة الجزائرية الجديدة تتشكل الأسبوع المقبل

شاهد: صور فضائية إسرائيلية تكشف سراً عسكرياً في سوريا

شاهد: صور فضائية إسرائيلية تكشف سراً عسكرياً في سوريا