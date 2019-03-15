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شؤون فلسطينية

إتصالات عربية وأممية لاحتواء الموقف بغزة وعدم الذهاب لجولة عسكرية

إتصالات عربية وأممية لاحتواء الموقف بغزة وعدم الذهاب لجولة عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
جرت الساعات الماضية، اتصالات مكثفة، ما بين عدة أطراف، من أجل عدم تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل، قد أعلنت مساء الخميس، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، سقط أحدهما في تل أبيب، بينما تم التصدي للصاروخ الثاني، عبر منظومة القبة الحديدية.

وجرت إتصالات من قبل الجانب المصري، مع حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك مع حكومة بنيامين نتنياهو، لاحتواء الوضع الراهن، وعدم الذهاب لجولة عسكرية في قطاع غزة.

وكان الوفد الأمني المصري، الذي زار قطاع غزة، قد غادر، عقب إطلاق الصاروخين، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، حيث كان الهدف من زيارته، إطلاع قيادة حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، على نتائج مباحثاته مع إسرائيل.

إلى ذلك، أجرى مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، عدة إتصالات، تهدف لعدم اللجوء إلى العنف بعد إطلاق الصاروخين.

يشار إلى أن كتائب القسام، وسرايا القدس، أعلنتا أنهما لم يطلقا صواريخ باتجاه تل أبيب.

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