فيديو: "أكثر من 25 صاروخًا"..سلسلة غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة

شاهد فيديو يرصد لحظة قصف طائرات الاحتلال غرب مدينة غزة





خاص دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة أهداف في قطاع غزة، من بينها مواقع للمقاومة الفلسطينية.واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، موقع البحرية في خانيونس بأربعة صواريخ، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات، كما استهدف طيران الاحتلال، بخمسة صواريخ موقع بدر التابع لكتائب القسام في منطقة ما يعرف "نتساريم" جنوب مدينة غزة.كما قصف الطيران، موقع برق التابع لسرايا القدس، الواقع إلى الغرب من مدينة غزة، بأربعة صواريخ، أعقب ذلك قصف عنيف لموقع البحرية، التابع للقسام، قرب صالة البيدر، على شاطئ بحر غزة، ثم عادت الطائرات لقصف ذات الموقع بدفعة جديدة من الصواريخ، وصل عددها إلى سبعة صواريخ، ما أحدث أضرارًا كبيرة، كذلك بصالة المحروسة، القريبة من المكان.إلى ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال، بخمسة صواريخ، موقع البحرية قرب منطقة الواحة، في شمال قطاع غزة.وأحدثت الاستهدافات أصواتًا كبيرة، ما آثار هلع الأطفال والنساء في القطاع.بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ في هذه الأوقات مهاجمة أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب.وبعد دقائق من القصف الإسرائيلي، دوّت صافرات الإنذار في عدة مناطق بغلاف غزة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من مساء الخميس، أن صاروخين على الأقل، أطلقا من قطاع غزة، باتجاه مدينة "تل ابيب".واعلنت كل من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، عدم مسؤوليتهم عن إطلاق اية صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ليلة الخميس.بينما اتخذ الجيش الإسرائيلي قرار خلال المشاورات الأمنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتياهو) مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بالرد الواسع على قطاع غزة الليلة لكن على نحو لا يؤدي إلى مواجهة شاملة.