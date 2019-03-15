عبيد: فتح ستواصل تصديها لكل محاولات المساس بالشرعية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنخلال زيارة قام بها اليوم جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح ،مفوض الاتحادات والنقابات العمالية ، ورشاد العمور عضو لجنة اقليم وسط خان يونس ،مفوض الاتحادات والنقابات في الاقليم ،وأعضاء المكتب الحركي الفرعي في اقليم وسط خان يونس لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد أبوهولي رئيس دائرة اللاجئين في مقر الدائرة بمدينة غزة لتكريمه تقديرا لمجهوداته ومثابرته في إعلاء قضية اللاجئين وإظهار أهميتها كعنوان مركزي لحق العودة .افتتح رشاد العمور الحديث بكلمة أشاد فيها بدور الدكتور أبو هولي وجهوده الواضحة في تفعيل لجان الدائرة المنتشرة في كافة المحافظات ،وتنشيط التفاعل مع المجتمع المحلي ومؤسساته ذات العلاقة .وأكد العمور على اهمية اللقاء وحرص المفوضية والمكتب الحركي على ضرورة تعزيزها بما يخدم قضايا اللاجئين .ومن ناحيته نقل جمال عبيد عضو الهيئة القيادية ،مفوض الاتحادات والنقابات العمالية فيها تحيات أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية والاخوة في الهيئة القيادية ،ومفوضية الاتحادات والنقابات وتمنياتهم بالتوفيق للدكتور ابو هولي.وقال عبيد أن حركة فتح قادرة على حماية مؤسساتها الشرعية ورموزها الوطنية ، التي تتعرض للاستهداف ،والتي كان آخرها محاولة الاغتيال التي تعرض لها ابوماهر حلس.وأكد عبيد على أن وجود الدكتور ابوهولي على رأس دائرة اللاجئين ،هو بمثابة تمثيل وتواجد لكل الوطنيين الاحرار ، ويشكل اضافة نوعية لجيل بأكمله .ولفت عبيد لحجم ونوعية النقلة التي أصبحت عليها دائرة شئون اللاجئين منذ تولي الدكتور أحمد ابوهولي رئاستها من ناحية العلاقات والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ، وعلى الصعيد الاقليمي والدولي ، لحشد الطاقات للتصدي للاجراءات الامريكية خلال اقتطاع اموال الدعم عن وكالة الغوث الدولية ، لانهاء دورها ، مستهدفة بذلك تصفية قضية اللاجئين التي تعتبر العنوان الابرز لحق العودة .ومن جانبه شرح الدكتور أحمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة اللاجئين ، ما تواجهه الدائرة من تحديات كبيرة تستهدف القضية الفلسطينية، وكذلك دور الدائرة في مخيمات الشتات وفي مخيم اليرموك.واضاف ابو هولي ان الدائرة استطاعت وضع اليات لحلول للعديد من القضايا العالقة تخص لاجئي الشتات.وتحدث أبو هولي عن علاقة الدائرة بوكالة الغوث ، وعن العديد من المناسبات الوطنية واستعدادات الدائرة لإحياء الذكرى الــ71 للنكبة في الخامس من ايار القادم .حيث تم تكليف الدكتور ابو هولي من قبل الرئيس محمود عباس برئاسة اللجنة العليا لاحياء الذكرى.كما تحدث عن دور المرأة وأهميته في دائرة اللاجئين ، وتحدث أيضا عن التقليصات في خدمات الوكالة والاستهداف المباشر لها ومحاولات تصفيتها لأنها تمثل عنوان حق العودة للاجئين.ولفت الدكتور ابو هولي الى المشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في بروكسل لمناقشة قضية " العمالة اللاجئة " ، وأهمية التنسيق مع مفوضية الاتحادات والنقابات والجهات المختصة الاخرى، وتسليط الضوء عل العمالة اللاجئة في الشتات.وأشاد ابو هولي بدعم الرئيس محمود عباس الكبير لدائرة اللاجئين، وتواصله الدائم واطلاعه المستمر عليها.وفي نهاية اللقاء قدم رشاد العمور عضو لجنة اقليم وسط خان يونس مفوض الاتحادات والنقابات العمالية والمكتب الحركي فيه درع العاصفة للدكتور احمد ابو هولي ، والأخ جمال عبيد ، تكريما وتقديرا لجهودهما في إثراء الحركة الوطنية ودورهما في معركة البناء الوطني.