بعد ساعات من المشاورات ..اسرائيل تقرر شكل الرد على صواريخ "غزة" الليلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، مع منتصف الليلة، أنه تم اتخاذ قرار خلال المشاورات الأمنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتياهو) مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بالرد الواسع على قطاع غزة الليلة لكن على نحو لا يؤدي إلى مواجهة شاملة.
أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، مع منتصف الليلة، أنه تم اتخاذ قرار خلال المشاورات الأمنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتياهو) مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بالرد الواسع على قطاع غزة الليلة لكن على نحو لا يؤدي إلى مواجهة شاملة.
ونشر موقع (روتر) الإسرائيلي، أنه تم اتخاذ القرار بأن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة الليلة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من مساء الخميس، أن صاروخين على الأقل، أطلقا من قطاع غزة، باتجاه مدينة "تل ابيب".
في ذات السياق، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت ليلة الخميس تجاه الاحتلال الاسرائيلي، ونفت حركة الجهاد الإسلامي، أيضاً، أن يكون جناحها العسكري، سرايا القدس، قد أطلق صواريخ من قطاع غزة، باتجاه تل أبيب.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من مساء الخميس، أن صاروخين على الأقل، أطلقا من قطاع غزة، باتجاه مدينة "تل ابيب".
في ذات السياق، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت ليلة الخميس تجاه الاحتلال الاسرائيلي، ونفت حركة الجهاد الإسلامي، أيضاً، أن يكون جناحها العسكري، سرايا القدس، قد أطلق صواريخ من قطاع غزة، باتجاه تل أبيب.
ونفت، لجان المقاومة وذراعها العسكري (ألوية الناصر صلاح الدين)، مسؤوليهما عن إطلاق اية صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة هذه الليلة.
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