بعد ساعات من المشاورات ..اسرائيل تقرر شكل الرد على صواريخ "غزة" الليلة



في ذات السياق، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت ليلة الخميس تجاه الاحتلال الاسرائيلي، ونفت حركة الجهاد الإسلامي، أيضاً، أن يكون جناحها العسكري، سرايا القدس، قد أطلق صواريخ من قطاع غزة، باتجاه تل أبيب.





ونفت، لجان المقاومة وذراعها العسكري (ألوية الناصر صلاح الدين)، مسؤوليهما عن إطلاق اية صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة هذه الليلة.

ونشر موقع (روتر) الإسرائيلي، أنه تم اتخاذ القرار بأن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة الليلة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من مساء الخميس، أن صاروخين على الأقل، أطلقا من قطاع غزة، باتجاه مدينة "تل ابيب".