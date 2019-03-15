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شؤون فلسطينية

كرينبول: خدمات (أونروا) يجب أن تستمر لأنها تساعد في استقرار المنطقة

كرينبول: خدمات (أونروا) يجب أن تستمر لأنها تساعد في استقرار المنطقة
بيير كرينبول
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بيير كرينبول، إن الوكالة واجهت أزمة كبيرة جدا العام الماضي بعد القرار الأمريكي بإيقاف الدعم وتمويل المنظمة، مشيرا إلى أن هذا القرار أعقبه حراك عالمي من كل بلدان العالم في الخليج وأوروبا وأسيا وآخرون لمساعدة (أونروا).

وأضاف كرينبول في لقاء له على فضائية (الغد) الاخبارية، أنه برغم هذا التوقيت العصيب إلا أن الوعود التي تعهدت بها الدول لدعم المنظمة الأممية تم احترامها بنهاية 2018، معرباً عن أمله في أن تحافظ الأطراف الدولية على دعمها للأونروا على مستوى التمويل، لافتا إلى أن خدمات الوكالة، يجب أن تستمر لأنها تساهم أيضا في استقرار المنطقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة قامت العام الماضي بتقليل 300 مليون دولار من دعمها لوكالة (أونروا)، وهذا العام بنحو 60 مليون يورو، لذا فلن يكون هناك أي تمويل أمريكي لوكالة (أونروا) خلال 2019، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ساهمت لعقود ولعبت دور كبير تجاه المنظمة إلا أن التركيز الآن على الأطراف الأخرون الموجودون في بروكسل.

وأكد كرينبول أن الضغط المالي أثر بشكل كبير على (أونروا)، وأن المنظمة واجهت العام الماضي أكبر أزمة تمويلية على الاطلاق، إلا أنه يجب أن الحفاظ على كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه.

 

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