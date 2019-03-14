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شؤون فلسطينية

داخلية غزة: مطلقي الصواريخ خارجين عن الإجماع الوطني وسنتخذ إجراءات بحق المخالفين

داخلية غزة: مطلقي الصواريخ خارجين عن الإجماع الوطني وسنتخذ إجراءات بحق المخالفين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنها تتابع إطلاق الصواريخ  من قطاع غزة تجاة (تل ابيب)، الذي حدث مساء اليوم الخميس، واصفتاً مطلقي تلك الصواريخ بالخارجين عن الإجماع الوطني والفصائلي.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان مقتضب لها، بأنها ستتخذ إجراءاتها بحق المُخالفين. 

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، أن صاروخين على الأقل، أطلقا مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة، باتجاه مدينة "تل ابيب"، فيما لم تتمكن منظمة القبة الحديدية من اعتراض اي منهما، وعلى إثر ذلك، سمعت دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق بغلاف غزة، وأمرت بلدية "تل أبيب" فتح جميع الملاجئ للمستوطنين الإسرائيليين,

في ذات السياق، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة تجاه الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الكتائب في تصريح لها: "الصواريخ اطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة حماس والوفد الامني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة".

ونفت حركة الجهاد الإسلامي، أيضاً، أن يكون جناحها العسكري، سرايا القدس، قد أطلق صواريخ من قطاع غزة، باتجاه تل أبيب.

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