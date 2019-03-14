هل تم الغاء فعالية الجمعة لمسيرات العودة بسبب الأوضاع الميدانية بغزة؟

خاص دنيا الوطننفت مصادر قيادية، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول الغاء فعالية يوم الجمعة من مسيرات العودة.وقال المصادر لـ"دنيا الوطن": "ننفي جملة وتفصيلًا، هذه الأنباء، والفعالية مستمرة في موعدها، لحد اللحظة، وستبدأ بعد عصر الجمعة، في المخيمات الخمس في القطاع".وأضافت المصادر، أن الغاء الفعالية، من عدمه، تقرره فقط الهيئة العليا لمسيرات العودة، مشيرة إلى أنه إذا ما تدهورت الأمور، وحدث تصعيدًا في قطاع غزة، ستحرج الهيئة ببيان رسمي، توضح الوضع النهائي.يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، زعم أن صاروخين، أطلقا من قطاع غزة، وسقط أحدهما في تل أبيب، الأمر الذي نفته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وكذلك سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مؤكدتان أنهما لم يطلقا أي صاروخ.