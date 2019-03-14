ماذا علق قادة الاحتلال على اطلاق الصاروخين تجاه تل أبيب؟

عقب الكثير من قادة الاحتلال الاسرائيلي على اطلاق الصاروخين من قطاع غزة مساء اليوم الخميس، تجاه مدينة "تل أبيب".





قال نيفتالي بينت وزير التعليم الاسرائيلي: "يجب علينا نزع قدرات حماس العسكرية، لأنها تلحق الأذى بنا، وبالتالي اطالب الجيش الاسرائيلي بتقديم خطة لتجريد حماس من السلاح"، بحسب ما جاء على موقع قناة (كان) الاسرائيلية.





بدوره، قال إيلي كوهين عضو (كابينت) الاسرائيلي: "الحل هو سياسة الاغتيالات، والذي أعطى الامر لإطلاق الصواريخ هو في حكم الميت، فبمجرد خروجه من موقعه، يجب على الجيش الاسرائيلي إعادته تحت الارض وإلى الابد، هذه هي السياسة التي سأدعمها في الكابينت"، بحسب ما موقع (0404) الاسرائيلي.





وبحسب موقع (ريشت كان)، فقد أكد اللواء احتياط تال روسو، فقد أن هذه الليلة، يجب ان تكون ليلة المدافع، معتبرا أن حركة حماس في وضع معقد للغاية، بحسب زعمه.





بيني غانتس رئيس هيئة الاركان لجيش الاحتلال الأسبق، قال: "يجب ان نرد بقسوة على إطلاق الصواريخ من غزة، وإلا فلن نستطيع إعادة الردع"، بحسب (يديعوت أحرونوت).

رام الله - دنيا الوطن