شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدية لأحد الصاروخين

رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فيديو، يوضح لحظة اعتراض القبة الحديدية لأحد الصاروخين، اللذين أطلقا من قطاع غزة.وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، بأنه تم رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه "تل أبيب"، دون وقوع إصابات.وعلى إثر ذلك، فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة "تل أبيب" وعدة مستوطنات في غلاف غزة.