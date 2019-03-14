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شؤون فلسطينية

الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة عبر حاجز (إيرز)

الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة عبر حاجز (إيرز)
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الوفد الامني المصري، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، غادر قطاع غزة مساء اليوم، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.

مغادرة الوفد الامني المصري لقطاع غزة، جاءت بعد ساعات من وصوله، حيث سلم حركة حماس والفصائل الفلسطينية، الرد الإسرائيلي المتعلق بتفاهمات التهدئة.

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