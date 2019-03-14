الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة عبر حاجز (إيرز)





مغادرة الوفد الامني المصري لقطاع غزة، جاءت بعد ساعات من وصوله، حيث سلم حركة حماس والفصائل الفلسطينية، الرد الإسرائيلي المتعلق بتفاهمات التهدئة.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الوفد الامني المصري، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، غادر قطاع غزة مساء اليوم، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.