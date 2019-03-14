الجهاد الإسلامي تُعلّق على إطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب

رام الله - دنيا الوطننفت حركة الجهاد الإسلامي، في وقت متأخر، من اليوم الخميس، أن يكون جناحها العسكري، سرايا القدس، قد أطلق صواريخ من قطاع غزة، باتجاه تل أبيب.وقال داوود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في تصريحات صحفية: إنه لا صحة لاتهامات الاحتلال الإسرائيلي، للجهاد الإسلامي، بأنها تقف وراء إطلاق الصواريخ.وأضاف شهاب: تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.