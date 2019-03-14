شاهد: لحظة سقوط صاروخ في "تل أبيب"

رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فيديو يوضح، لحظة سقوط صاروخين في مدينة تل أبيب.وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم بأنه رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.وعلى إثر ذلك، فقد دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وعدة مستوطنات بغلاف غزة.