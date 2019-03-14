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مباشر | إطلاق صاروخين من غزة تجاه "تل أبيب"

شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة سقوط صاروخ في "تل أبيب"

شاهد: لحظة سقوط صاروخ في "تل أبيب"
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فيديو يوضح، لحظة سقوط صاروخين في مدينة تل أبيب.

وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم بأنه رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وسقطا في مدينة تل أبيب.

وعلى إثر ذلك، فقد دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وعدة مستوطنات بغلاف غزة.


 


 

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