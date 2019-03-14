سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام جزائرية، بسقوط طائرة تدريب عسكرية في مدينة وهران، مشيرة إلى أن قائدها لقي مصرعه.وقالت قناة (النهار): إن الحادث وقع خلال تمارين الطيران الليلية بالمدرسة العليا للطيران، في الطفراوي بمدينة وهران.ونقلت عن مصادر رسمية، أن قائد الطائرة بوجادي محمد مهدي، لقي مصرعه إثر سقوط الطائرة.