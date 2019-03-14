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عربي

سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومقتل قائدها
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام جزائرية، بسقوط طائرة تدريب عسكرية في مدينة وهران، مشيرة إلى أن قائدها لقي مصرعه.

وقالت قناة (النهار): إن الحادث وقع خلال تمارين الطيران الليلية بالمدرسة العليا للطيران، في الطفراوي بمدينة وهران.

ونقلت عن مصادر رسمية، أن قائد الطائرة بوجادي محمد مهدي، لقي مصرعه إثر سقوط الطائرة.

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