سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومقتل قائدها
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام جزائرية، بسقوط طائرة تدريب عسكرية في مدينة وهران، مشيرة إلى أن قائدها لقي مصرعه.
وقالت قناة (النهار): إن الحادث وقع خلال تمارين الطيران الليلية بالمدرسة العليا للطيران، في الطفراوي بمدينة وهران.
ونقلت عن مصادر رسمية، أن قائد الطائرة بوجادي محمد مهدي، لقي مصرعه إثر سقوط الطائرة.
أفادت وسائل إعلام جزائرية، بسقوط طائرة تدريب عسكرية في مدينة وهران، مشيرة إلى أن قائدها لقي مصرعه.
وقالت قناة (النهار): إن الحادث وقع خلال تمارين الطيران الليلية بالمدرسة العليا للطيران، في الطفراوي بمدينة وهران.
ونقلت عن مصادر رسمية، أن قائد الطائرة بوجادي محمد مهدي، لقي مصرعه إثر سقوط الطائرة.
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