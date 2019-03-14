إطلاق صاروخين من غزة تجاه "تل أبيب"









القناة السابعة الإسرائيلية، قالت: "السكان أبلغوا عن سماع أصوات انفجارات قوية في منطقة تل أبيب، ويتم فحص الأسباب".





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بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "نتنياهو في طريقه إلى (الكرياه) في تل أبيب لعقد جلسة تقدير موقف".يتبع..

وأكدت القناة 13 الاسرائيلية، أنه لا يوجد إصابات بين المستوطنين، نتيجة سقوط الصاروخيْن على "تل ابيب"، مؤكدة أن الخوف أصاب المستوطنين.

رام الله - دنيا الوطنزعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخين على الأقل، أطلقا مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة، باتجاه مدينة "تل ابيب"، مشيراً إلى أن القبة الحديدية اعترضت أحدهما.وعلى إثر ذلك، فقد سمعت دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق بغلاف غزة، وقد أمرت بلدية "تل أبيب" فتح جميع الملاجئ للمستوطنين الإسرائيليين، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.