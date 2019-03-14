كهرباء غزة تصدر بيانًا حول انقطاع التيار الكهربائي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة كهرباء غزة، مساء الخميس، بيانًا، تحدثت فيه عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، عن بعض المناطق.وقال الشركة: إن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة غزة قبل قليل، جاء بسبب عطل طارئ في محطة التوليد أدي لتوقف أحد المولدات من أصل ثلاثة.وأكدت، أنه تم معالجة العطل، ويجري الآن تحميل الخطوط تدريجيًا.