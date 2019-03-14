أردوغان يُهاجم السيسي

رام الله - دنيا الوطنشن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوماً حاداً على نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، واصفاً إياه بـ"مرتكب المجازر"، ومؤكداً رفضه المصالحة معه.وانتقد أردوغان، في خطاب نقلته وكالة (الأناضول) التركية، مشاركة الزعماء الأوروبيين في قمة شرم الشيخ، مشيراً إلى إعدام مجموعة من الأشخاص في مصر خلال الآونة الأخيرة بقرار من القضاء، وقال: "إن مقتل هؤلاء الشباب لم يؤثر على قلوبهم".وأضاف أردوغان: "وتم مؤخراً إعدام تسعة شباب، وأنا أصرخ الآن من هنا، أيها الغرب، يا أوروبا، أين حظركم لتطبيق عقوبة الإعدام؟".وتساءل: "كيف تستجيبون لدعوة السيسي، رغم أن الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي؟ وذلك علماً بأنه أيضاً مرتكب مجزرة".كما اتهم أردوغان الزعماء الأوروبيين، بأنهم ليسوا نزيهين، وليسوا ديمقراطيين حقيقيين، معتبراً أنهم لو كانوا كذلك لما استجابوا لدعوة السيسي.