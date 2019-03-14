شؤون فلسطينية

الديمقراطية: لن نكون شركاء في الحكومة الفلسطينية الجديدة

الديمقراطية: لن نكون شركاء في الحكومة الفلسطينية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نفياً قاطعاً، صحة الأنباء التي تواردتها بعض المصادر عن مفاوضات تجري بين الجبهة، ورئيس الحكومة المكلف الدكتور محمد اشتية، حول شروط مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة.

وقالت الجبهة: إنها كانت قد أصدرت أكثر من موقف، أكدت فيه أن تشكيل حكومة جديدة وفق المواصفات الحالية ليست أولوية وطنية، ودعت بدلاً من ذلك إلى حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية تشرف على انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، تعيد بناء المؤسسة الوطنية، وتنهي الانقسام.

وتعيد الجبهة التأكيد على ما قاله بالأمس واليوم، نائب الأمين العام قيس عبد الكريم (أبو ليلى) حين أكد قائلاً: "لانعتقد أن هناك أية حكومة تستطيع أن تعالج الأزمة الجوهرية التي تعاني منها الحركة الوطنية، والنظام السياسي الفلسطيني. 

واعتبرت الديمقراطية، أن هذه الأزمة تتجاوز نطاق قدرات الحكومة السابقة والمقبلة، والمطلوب حكومة وحدة وطنية انتقالية تقودنا إلى انتخابات شاملة". 

كما أضاف أبو ليلى "نؤكد أن الأزمة أعمق من أن تتم معالجتها في تغيير شخص رئيس الوزراء، أو الوزراء، فهي أزمة سياسية حقيقية، حلها بحاجة إلى توافق وطني لإحداث التغيير المطلوب من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، حكومة وحدة وطنية، تنهض بهذه المهمة، وتفك استعصاء الانقسام من خلال الوحدة، والانتخابات الشاملة".

وختمت الجبهة، مؤكدة مرة أخرى أنها لن تكون شريكاً في هذه الحكومة، وأن المسألة تتجاوز الحصص الوزارية، نحو قضايا أشمل، تطال المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

أخبار ذات صلة

نقابة الصحفيين: نستنكر الاعتداء على الصحفي سامي عيسى

نقابة الصحفيين: نستنكر الاعتداء على الصحفي سامي عيسى

تظاهرات ضد الغلاء والضرائب بغزة.. والفصائل: نستنكر الاعتداء على المتظاهرين السلميين

تظاهرات ضد الغلاء والضرائب بغزة.. والفصائل: نستنكر الاعتداء على المتظاهرين السلميين

ماذا علقت الفصائل الفلسطينية على مظاهرات قطاع غزة؟

ماذا علقت الفصائل الفلسطينية على مظاهرات قطاع غزة؟

وصول الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

وصول الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

اعتقال فلسطيني بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب القطاع

اعتقال فلسطيني بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب القطاع

حسين الشيخ: ادوات القمع الحمساوية تنكل بالمواطنين المطالبين بوقف الضرائب

حسين الشيخ: ادوات القمع الحمساوية تنكل بالمواطنين المطالبين بوقف الضرائب

البطنيجي: التظاهرات التي خرجت بغزة لم تحصل على تصريح من الشرطة

البطنيجي: التظاهرات التي خرجت بغزة لم تحصل على تصريح من الشرطة

فتح: قمع المتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية

فتح: قمع المتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: لن نكون شركاء في الحكومة الفلسطينية الجديدة

الديمقراطية: لن نكون شركاء في الحكومة الفلسطينية الجديدة

نقابة الصحفيين: نستنكر الاعتداء على الصحفي سامي عيسى

نقابة الصحفيين: نستنكر الاعتداء على الصحفي سامي عيسى

ماذا علقت الفصائل الفلسطينية على مظاهرات قطاع غزة؟

ماذا علقت الفصائل الفلسطينية على مظاهرات قطاع غزة؟

اعتقال فلسطيني بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب القطاع

اعتقال فلسطيني بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب القطاع

فتح: قمع المتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية

فتح: قمع المتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية

مواطنون بقطاع غزة يتظاهرون احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة

مواطنون بقطاع غزة يتظاهرون احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة

عباس زكي: ستبقى منظمة التحرير الاطار الواسع للشعب الفلسطيني

عباس زكي: ستبقى منظمة التحرير الاطار الواسع للشعب الفلسطيني

الصالحي: حزب الشعب لم يُعط أية موافقة على المشاركة بالحكومة

الصالحي: حزب الشعب لم يُعط أية موافقة على المشاركة بالحكومة

منوعات

تفاصيل صادمة حول مخطط خطف أطفال سلاف فواخرجي

تفاصيل صادمة حول مخطط خطف أطفال سلاف فواخرجي

الإعلامية جنة يحيى.. أجمل مُحجبة

الإعلامية جنة يحيى.. أجمل مُحجبة

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها

كارينا كابور تكشف عن راتب مربية طفلها تيمور

كارينا كابور تكشف عن راتب مربية طفلها تيمور

&#34;علا فارس أم القمل والصيبان&#34;.. حملة شرسة ضد الإعلامية وهكذا ردت

"علا فارس أم القمل والصيبان".. حملة شرسة ضد الإعلامية وهكذا ردت

أفيخاي أدرعي يشن هجوماً جديداً على نصرالله وهيفاء وهبي.. هل ردت: &#34;وعدني يهديني جثتك&#34;؟

أفيخاي أدرعي يشن هجوماً جديداً على نصرالله وهيفاء وهبي.. هل ردت: "وعدني يهديني جثتك"؟

اعترف بسرقة الألحان وزوجته هددته بالقتل.. مواقف في حياة موسيقار الأجيال

اعترف بسرقة الألحان وزوجته هددته بالقتل.. مواقف في حياة موسيقار الأجيال

وضعية تصوير مخلة بالذوق العام لمودل توتو تتصدر مواقع التواصل

وضعية تصوير مخلة بالذوق العام لمودل توتو تتصدر مواقع التواصل

بسبب سلوك والدتها.. ابنة هيفاء وهبي تكتب رسالة قاسية

بسبب سلوك والدتها.. ابنة هيفاء وهبي تكتب رسالة قاسية

كيف استغل مايكل جاكسون زوجته لإخفاء انتهاكاته مع الأطفال؟

كيف استغل مايكل جاكسون زوجته لإخفاء انتهاكاته مع الأطفال؟

عربي

تتكون من خبراء.. الحكومة الجزائرية الجديدة تتشكل الأسبوع المقبل

تتكون من خبراء.. الحكومة الجزائرية الجديدة تتشكل الأسبوع المقبل

شاهد: صور فضائية إسرائيلية تكشف سراً عسكرياً في سوريا

شاهد: صور فضائية إسرائيلية تكشف سراً عسكرياً في سوريا

الشهر المُقبل.. حوار عربي روسي حول القضايا العربية والدولية

الشهر المُقبل.. حوار عربي روسي حول القضايا العربية والدولية

سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية ومقتل قائدها