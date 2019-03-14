انهيار مبنى بأسدود نتيجة انفجار أنبوب غاز وإصابة شخصيْن بجروح خطيرة





رام الله - دنيا الوطنأعلن الإعلام الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن انهيار منزل، في شارع (مارتن بوبر) بإسدود، نتيجة انفجار أبنوب غاز داخل المنزل، ما أسفر عن إصابة شخصيْن.وأكد موقع (0404) الإسرائيلي، أنه جرى استدعاء العديد من قوات الإنقاذ إلى المنطقة، لافتاً إلى أن الانفجار تسبب بإصابة شخصيْن بجروح خطيرة، وانهيار جزئي للمبنى.بدوره، قال موقع (ريشت كان): "انهيار مبنى من طابق واحد في شارع مارتن بوبر في إسدود، والتقارير تتحدث عن مصابيْن بجروح خطيرة، وجرى إنقاذ أحدهم من تحت الأنقاض، ويجري الآن البحث عن آخرين، وذلك بعد انفجار أنبوب غاز في المبنى".