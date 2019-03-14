نقابة الصحفيين: نستنكر الاعتداء على الصحفي سامي عيسى

رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالاعتداء على الصحفي سامي عيسى، مدير تحرير بوابة الهدف الاخبارية، ومُصادرة الجهاز الخلوي الخاص به أثناء تغطيته للتظاهرة الرافضة للغلاء في مخيم جباليا شمالي القطاع.واعتبرت النقابة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن الاعتداء على الصحفي عيسى يندرج في اطار تقييد حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الرأي والتعبير".ودعت النقابة الأجهزة الأمنية في القطاع إلى رد الاعتبار للصحفي عيسى وإرجاع جهازه الخلوي فورًا، خاصةً وأنه تواجد في المكان لتأدية واجبه الصحفي، وفق بيان النقابة.كما طالبت النقابة محاسبة من أسمتهم "المعتدون على المتظاهرين باعتباره ايضا اعتداء على حرية التعبير عن الرأي".