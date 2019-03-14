شؤون فلسطينية

ماذا علقت الفصائل الفلسطينية على مظاهرات قطاع غزة؟

ماذا علقت الفصائل الفلسطينية على مظاهرات قطاع غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر مواطنون فلسطينيون مساء اليوم الخميس، بمناطق مختلفة من قطاع غزة، وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة، وغلاء الأسعار.

وقد اغلق مجموعة من المواطنين، الطرق واشعلوا الاطارات، مما دفع الشرطة لتوقيف بعضهم، واعادت النظام والهدوء.

واكد العقيد ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، ان التظاهرات التي خرجت، لم تحصل على اي تصريح من الشرطة، لافتا إلى أن الشرطة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، تعاملت مع مجموعة من المواطنين عملوا على إغلاق الطرق واشعال الاطارات، حيث أعادة الشرطة الهدوء والنظام، وتم توقيف بعض المخالفين.

وقال البطنيجي في تصريحات له: "من حق أي مواطن التظاهر، ولكن دون أي اعتداء على أفراد الشرطة الفلسطينية سواء بالفعل أو القول".


فيما يتعلق بدور الفصائل، فقد دانت حركة فتح، قمع الاجهزة الامنية في قطاع غزة، للمواطنين المسالمين الذي خرجوا للتظاهر ضد غلاء الاسعار والمطالبة بحياة كريمة. 

وجاء في تعقيب للمتحدث باسم الحركة عاطف ابو سيف: "إن التعرض للمتظاهرين بهذه الطريقة البشعة وقمعهم بأقسى درجات العنف والاعتداء على الصحفيين واختطاف عشرات المواطنين، يشكل انتهاكا فاضخا لكل القوانين والاعراف وخروجا صارخا عن القيم الوطنية". 

وأضاف: "إن شعبنا العظيم الذي يسطر كل ثانية ملحمة من ملاحم الصمود والبطولة|، اذ يصبو لحياة كريمة ويسطر لحظة اخرى من لحظات نضاله الاجتماعي لم يستحق هذه المعاملة القاسية وغير الانسانية". 

واعتبر أبو سيف، أن ما جرى، يتطلب موقفا وطنيا حازما، ويؤكد ان الحاجة لاستعادة الوحدة الوطنية ماسة ومصالح الشعب الفلسطيني لا يمكن ان ينتظر. 

وطالبت الحركة منظمات حقوق الانسان بالتحقيق فيما جري من انتهاكات بحق المواطنين العزل كما طالبت الكل الوطني بالوقوف بصرامة في وجه هذه الانتهاكات.

اما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقد وجهت رسالة الى حركة حماس، والاجهزة الامنية في قطاع غزة، على لسان غازي الصوراني عضو مكتبها السياسي، قائلا: "رسالة للأخوة في حركة حماس، الديمقراطية التي أوصلتكم إلى السلطة التي تتمسكون بها دون وجه حق افتحوا أبوابها مُشرعة أمام الشباب ليعبروا عن قضاياهم ومعاناتهم".

واضاف الصوراني: "لا للاستبداد لا للتفرد لا للظلم لا للقمع لا للاعتقال السياسي"، على حد تعبيره.

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية إنه لا يمكن أن تقابل التظاهرات السلمية المطالبة بحق المواطنين في العيش الكريم ووقف الضرائب والغلاء، بالقمع والاعتقال والملاحقة من الأجهزة في قطاع غزة.

وكانت أجهزة حماس اعتدت بالضرب على عشرات الشبان المشاركين في وقفة رفض الغلاء والمطالبة العيش بحياة كريمة، واعتقلت العشرات منهم.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: لن نكون شركاء في الحكومة الفلسطينية الجديدة

الديمقراطية: لن نكون شركاء في الحكومة الفلسطينية الجديدة

نقابة الصحفيين: نستنكر الاعتداء على الصحفي سامي عيسى

نقابة الصحفيين: نستنكر الاعتداء على الصحفي سامي عيسى

تظاهرات ضد الغلاء والضرائب بغزة.. والفصائل: نستنكر الاعتداء على المتظاهرين السلميين

تظاهرات ضد الغلاء والضرائب بغزة.. والفصائل: نستنكر الاعتداء على المتظاهرين السلميين

وصول الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

وصول الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

اعتقال فلسطيني بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب القطاع

اعتقال فلسطيني بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب القطاع

حسين الشيخ: ادوات القمع الحمساوية تنكل بالمواطنين المطالبين بوقف الضرائب

حسين الشيخ: ادوات القمع الحمساوية تنكل بالمواطنين المطالبين بوقف الضرائب

البطنيجي: التظاهرات التي خرجت بغزة لم تحصل على تصريح من الشرطة

البطنيجي: التظاهرات التي خرجت بغزة لم تحصل على تصريح من الشرطة

فتح: قمع المتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية

فتح: قمع المتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: لن نكون شركاء في الحكومة الفلسطينية الجديدة

الديمقراطية: لن نكون شركاء في الحكومة الفلسطينية الجديدة

نقابة الصحفيين: نستنكر الاعتداء على الصحفي سامي عيسى

نقابة الصحفيين: نستنكر الاعتداء على الصحفي سامي عيسى

ماذا علقت الفصائل الفلسطينية على مظاهرات قطاع غزة؟

ماذا علقت الفصائل الفلسطينية على مظاهرات قطاع غزة؟

اعتقال فلسطيني بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب القطاع

اعتقال فلسطيني بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب القطاع

فتح: قمع المتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية

فتح: قمع المتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية

مواطنون بقطاع غزة يتظاهرون احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة

مواطنون بقطاع غزة يتظاهرون احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة

عباس زكي: ستبقى منظمة التحرير الاطار الواسع للشعب الفلسطيني

عباس زكي: ستبقى منظمة التحرير الاطار الواسع للشعب الفلسطيني

الصالحي: حزب الشعب لم يُعط أية موافقة على المشاركة بالحكومة

الصالحي: حزب الشعب لم يُعط أية موافقة على المشاركة بالحكومة

منوعات

تفاصيل صادمة حول مخطط خطف أطفال سلاف فواخرجي

تفاصيل صادمة حول مخطط خطف أطفال سلاف فواخرجي

الإعلامية جنة يحيى.. أجمل مُحجبة

الإعلامية جنة يحيى.. أجمل مُحجبة

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها

كارينا كابور تكشف عن راتب مربية طفلها تيمور

كارينا كابور تكشف عن راتب مربية طفلها تيمور

&#34;علا فارس أم القمل والصيبان&#34;.. حملة شرسة ضد الإعلامية وهكذا ردت

"علا فارس أم القمل والصيبان".. حملة شرسة ضد الإعلامية وهكذا ردت

أفيخاي أدرعي يشن هجوماً جديداً على نصرالله وهيفاء وهبي.. هل ردت: &#34;وعدني يهديني جثتك&#34;؟

أفيخاي أدرعي يشن هجوماً جديداً على نصرالله وهيفاء وهبي.. هل ردت: "وعدني يهديني جثتك"؟

اعترف بسرقة الألحان وزوجته هددته بالقتل.. مواقف في حياة موسيقار الأجيال

اعترف بسرقة الألحان وزوجته هددته بالقتل.. مواقف في حياة موسيقار الأجيال

وضعية تصوير مخلة بالذوق العام لمودل توتو تتصدر مواقع التواصل

وضعية تصوير مخلة بالذوق العام لمودل توتو تتصدر مواقع التواصل

بسبب سلوك والدتها.. ابنة هيفاء وهبي تكتب رسالة قاسية

بسبب سلوك والدتها.. ابنة هيفاء وهبي تكتب رسالة قاسية

كيف استغل مايكل جاكسون زوجته لإخفاء انتهاكاته مع الأطفال؟

كيف استغل مايكل جاكسون زوجته لإخفاء انتهاكاته مع الأطفال؟

عربي

تتكون من خبراء.. الحكومة الجزائرية الجديدة تتشكل الأسبوع المقبل

تتكون من خبراء.. الحكومة الجزائرية الجديدة تتشكل الأسبوع المقبل

شاهد: صور فضائية إسرائيلية تكشف سراً عسكرياً في سوريا

شاهد: صور فضائية إسرائيلية تكشف سراً عسكرياً في سوريا

الشهر المُقبل.. حوار عربي روسي حول القضايا العربية والدولية

الشهر المُقبل.. حوار عربي روسي حول القضايا العربية والدولية

سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية ومقتل قائدها