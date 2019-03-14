ماذا علقت الفصائل الفلسطينية على مظاهرات قطاع غزة؟





واضاف الصوراني: "لا للاستبداد لا للتفرد لا للظلم لا للقمع لا للاعتقال السياسي"، على حد تعبيره.



بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية إنه لا يمكن أن تقابل التظاهرات السلمية المطالبة بحق المواطنين في العيش الكريم ووقف الضرائب والغلاء، بالقمع والاعتقال والملاحقة من الأجهزة في قطاع غزة.



وكانت أجهزة حماس اعتدت بالضرب على عشرات الشبان المشاركين في وقفة رفض الغلاء والمطالبة العيش بحياة كريمة، واعتقلت العشرات منهم.



رام الله - دنيا الوطنتظاهر مواطنون فلسطينيون مساء اليوم الخميس، بمناطق مختلفة من قطاع غزة، وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة، وغلاء الأسعار.وقد اغلق مجموعة من المواطنين، الطرق واشعلوا الاطارات، مما دفع الشرطة لتوقيف بعضهم، واعادت النظام والهدوء.واكد العقيد ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، ان التظاهرات التي خرجت، لم تحصل على اي تصريح من الشرطة، لافتا إلى أن الشرطة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، تعاملت مع مجموعة من المواطنين عملوا على إغلاق الطرق واشعال الاطارات، حيث أعادة الشرطة الهدوء والنظام، وتم توقيف بعض المخالفين.وقال البطنيجي في تصريحات له: "من حق أي مواطن التظاهر، ولكن دون أي اعتداء على أفراد الشرطة الفلسطينية سواء بالفعل أو القول".فيما يتعلق بدور الفصائل، فقد دانت حركة فتح، قمع الاجهزة الامنية في قطاع غزة، للمواطنين المسالمين الذي خرجوا للتظاهر ضد غلاء الاسعار والمطالبة بحياة كريمة.وجاء في تعقيب للمتحدث باسم الحركة عاطف ابو سيف: "إن التعرض للمتظاهرين بهذه الطريقة البشعة وقمعهم بأقسى درجات العنف والاعتداء على الصحفيين واختطاف عشرات المواطنين، يشكل انتهاكا فاضخا لكل القوانين والاعراف وخروجا صارخا عن القيم الوطنية".وأضاف: "إن شعبنا العظيم الذي يسطر كل ثانية ملحمة من ملاحم الصمود والبطولة|، اذ يصبو لحياة كريمة ويسطر لحظة اخرى من لحظات نضاله الاجتماعي لم يستحق هذه المعاملة القاسية وغير الانسانية".واعتبر أبو سيف، أن ما جرى، يتطلب موقفا وطنيا حازما، ويؤكد ان الحاجة لاستعادة الوحدة الوطنية ماسة ومصالح الشعب الفلسطيني لا يمكن ان ينتظر.وطالبت الحركة منظمات حقوق الانسان بالتحقيق فيما جري من انتهاكات بحق المواطنين العزل كما طالبت الكل الوطني بالوقوف بصرامة في وجه هذه الانتهاكات.اما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقد وجهت رسالة الى حركة حماس، والاجهزة الامنية في قطاع غزة، على لسان غازي الصوراني عضو مكتبها السياسي، قائلا: "رسالة للأخوة في حركة حماس، الديمقراطية التي أوصلتكم إلى السلطة التي تتمسكون بها دون وجه حق افتحوا أبوابها مُشرعة أمام الشباب ليعبروا عن قضاياهم ومعاناتهم".