وصول الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

خاص دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، بوصول الوفد الأمني المصري مساء اليوم الخميس، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.ومن المقرر، أن يبحث الوفد الأمني المصري مع الفصائل، نتائج التحركات السابقة، وأن ينقل لحركة حماس، رسالة تتضمن الرد الإسرائيلي على شروط الأخيرة المتعلقة بتفاهمات التهدئة.