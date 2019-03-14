اعتقال فلسطيني بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابا فلسطينياً، بزعم عبوره السياج الحدود من جنوب قطاع غزة الى الداخل.وزعم أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم ضبط سكين مع الشاب الفلسطيني، وجرى تحويله للتحقيق.وتشهد الحود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.