البطنيجي: التظاهرات التي خرجت بغزة لم تحصل على تصريح من الشرطة

رام الله - دنيا الوطناكد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن التظاهرات التي خرجت اليوم الخميس، في قطاع غزة، لم تحصل على أي تصريح من الشرطة.وقال البطنيجي في تصريحات له: "تعاملت الشرطة في منطقة دير البلح وسط قطاع، مع مجموعة من المواطنين عملوا على إغلاق طرق وإشعال إطارات، مساء اليوم الخميس"، مضيفا: "اعادت الشرطة الهدوء والنظام، كما تم توقيف بعض المخالفين"، بحسب ما جاء على موقع (وزارة الداخلية ) في قطاع غزة.وأكد البطنيجي أن من حق اي مواطن، التظاهر دون اي اعتداء على أفراد الشرطة الفلسطينية بالفعل او القول".