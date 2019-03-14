فتح: قمع المتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية

رام الله - دنيا الوطندانت حركة فتح، قمع الاجهزة الامنية في قطاع غزة، للمواطنين المسالمين الذي خرجوا للتظاهر ضد غلاء الاسعار والمطالبة بحياة كريمة.وجاء في تعقيب للمتحدث باسم الحركة الدكتور عاطف ابو سيف: "إن التعرض للمتظاهرين بهذه الطريقة البشعة وقمعهم بأقسى درجات العنف والاعتداء على الصحفيين واختطاف عشرات المواطنين، يشكل انتهاكا فاضخا لكل القوانين والاعراف وخروجا صارخا عن القيم الوطنية".وأضاف: "إن شعبنا العظيم الذي يسطر كل ثانية ملحمة من ملاحم الصمود والبطولة|، اذ يصبو لحياة كريمة ويسطر لحظة اخرى من لحظات نضاله الاجتماعي لم يستحق هذه المعاملة القاسية وغير الانسانية".واعتبر أبو سيف، أن ما جرى، يتطلب موقفا وطنيا حازما، ويؤكد ان الحاجة لاستعادة الوحدة الوطنية ماسة ومصالح الشعب الفلسطيني لا يمكن ان ينتظر.وطالبت الحركة منظمات حقوق الانسان بالتحقيق فيما جري من انتهاكات بحق المواطنين العزل كما طالبت الكل الوطني بالوقوف بصرامة في وجه هذه الانتهاكات.